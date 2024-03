Rubava il bancomat e prelevava di nascosto: badante denunciato

Di giorno si appropriava della carta bancomat, di notte andava a prelevare e il mattino seguente la riposizionava nel portafogli della vittima. Così per diverse volte, facendo passare del tempo tra un'operazione e l'altra per non destare sospetto. Ma il proprietario del bancomat, un anziano, si sarebbe comunque reso conto degli ammanchi, rivolgendosi ai carabinieri.

Al termine delle indagini un 41enne, pregiudicato di Castagneto Carducci, è stato denunciato dai carabinieri di Donoratico. Secondo quanto ricostruito, l'uomo di volta in volta si appropriava del bancomat dell'anziano, per il quale lavorava come badante. Diversi i prelievi effettuati, fino a che non è stato scoperto. Le indagini hanno portato alla verifica dei prelievi sospetti, anche tramite le immagini delle registrazioni di videosorveglianza. Il 41enne è stato infine identificato e denunciato.