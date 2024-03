Stazione di Montelupo e Capraia, Crocetti e Romano (FI): "Nuovi atti vandalici"

"Siamo purtroppo ancora una volta a raccontare la vandalizzazione della stazione di Montelupo-Capraia. Non è la prima volta che ignoti imbrattano con bombolette spray e senza un motivo la nostra stazione, era accaduto già la scorsa settimana e subito si era provveduto per altro con pessimi risultati, come si evince dalle foto a ridipingerla; tuttavia ignoti vista l'assenza delle telecamere nottempo hanno pensato bene di scarabocchiare nuovamente la stazione, con disegni che nulla hanno a che fare con la street art". Così in una nota Diego Crocetti, coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite e Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia presso l'unione dei comuni Empolese-Valdelsa.

"È inutile dire che siamo profondamente delusi, di dover commentare ancora una volta questi episodi. Ormai siamo come delle cassandre, siamo capaci di prevedere il futuro ma siamo inascoltati, ahinoi. Avevamo chiesto le telecamere non perché siamo amanti del grande fratello come qualcuno, qualche mese fa ci canzonò, ma perché sappiamo che la deterrenza è fatta anche di prevenzione ed è per questo che volevamo le telecamere per prevenire nuovi e più gravi danni alla nostra stazione. Peraltro, va detto che quando c'erano le telecamere la stazione era tirata a lucido come non mai, tanto che gli stessi utenti erano contenti, poi non si capisce il perché sono state misteriosamente tolte".

"E lo squallido balletto di responsabilità tra rete ferroviaria italiana e i comuni di Montelupo e Capraia e limite - proseguono Crocetti e Romano - su chi le abbia tolte e chi le debba ripristinare non credo interessi ai cittadini; a loro interessa credo che la cosa pubblica sia ben amministrata e che il decoro e la sicurezza siano presenti nei nostri comuni. Detto questo siamo a chiedere agli enti preposti, cosa dobbiamo ancora attendere affinché siano presi seri provvedimenti sulla nostra stazione? Pertanto - concludono i due esponenti di Forza Italia - vi rinnoviamo il nostro appello, che poi è anche una provocazione, se non siete in grado di mantenere il decoro, evitate di far pagare ai cittadini, con rincari di biglietti ed abbonamenti, le riparazioni dei danni alla stazione chiudetela del tutto e facciamola finita. A giugno di quest'anno ci saranno le elezioni comunali e quindi cari concittadini volete ancora affidare i nostri comuni a gente che ha dimostrato una palese incapacità a garantire la sicurezza e il decoro pubblico? Noi siamo pronti a governare, come già facciamo nel resto d'Italia con amministratori capaci anche l'Empolese-Valdelsa".