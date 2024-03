Anci e Unicef insieme per parlare delle politiche per infanzia e adolescenza

“Le politiche e i servizi per l'infanzia e l'adolescenza nella programmazione dei Comuni” è il seminario che Anci Toscana organizza il 19 marzo a Prato con Unicef Italia, evento rivolto alle amministrazioni comunali per il ruolo fondamentale che svolgono per garantire contesti urbani sicuri e accoglienti le bambine, i bambini e gli adolescenti. Sarà una riflessione e un confronto per andare verso la piena attuazione a quanto indicato dalle raccomandazioni e dai piani strategici nazionali e internazionali su infanzia e adolescenza, anche in considerazione dell’approssimarsi dell’esame periodico all’Italia sull’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L'evento rientra nell'ambito della proficua collaborazione che Anci e Unicef Italia portano avanti per promuovere azioni di sensibilizzazione sui diritti dei minorenni, previste dal Protocollo di collaborazione che ha confermato la decennale collaborazione tra le due organizzazioni. Il seminario sarà aperto dal presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni e da Carmela Pace presidente Unicef Italia; proseguirà con interventi introduttivi da parte di esperti, affiancati da panel in cui alcuni Comuni italiani porteranno un contributo alla riflessione rispetto al tema della programmazione delle politiche per la fascia di età 0-18, partendo da un approccio di lavoro basato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ricordiamo che proprio il Comune di Prato ha recentemente ottenuto l’attestato di accreditamento come Città amica dei bambini e degli adolescenti, riconoscimento arrivato a conclusione di un lungo percorso che ha richiesto oltre 3 anni di impegno per strutturare processi e meccanismi che fossero di supporto all’amministrazione comunale di Prato ,con lo scopo di sistematizzare politiche e programmi destinati ai minorenni partendo da un approccio di lavoro olistico, basato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come previsto dalla Convenzioone Onu.

L’appuntamento è alle Manifatture Digitali di Prato Teatro Francesco Nuti, dalle 9.30 alle 13.30. Qui il programma.

Fonte: ANCI Toscana