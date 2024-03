Canti e richiami degli uccelli della Riserva Naturale del Lago di Sibolla

“Canti e richiami degli uccelli” è il tema della seconda iniziativa del calendario degli eventi primaverili nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla, che si svolgerà domenica 24 marzo con orario 9-12.

Sarà una escursione guidata lungo il percorso visita della riserva per esplorare il ricchissimo e variegato mondo degli uccelli anche attraverso i loro canti e richiami. Si tratta di un momento di attività intensa per gli uccelli che in questo periodo dell’anno entrano nel vivo della loro fase riproduttiva. Particolarmente vivace in questo periodo è l’attività delle diverse specie di picchio, che tambureggiano sui vecchi tronchi per rivendicare il possesso di quel settore di territorio.

Non si trascureranno altri aspetti della riserva, come in particolare le fioriture, quest’anno piuttosto precoci.

Al Centro Visite è ancora possibile visitare la Mostra Fotografica Wonders in Wetlands di Federica Gianneschi e Valerio Baldeschi.

Occorre portare stivali di gomma e, se possibile, un binocolo.

Il costo per adulti è €7 a persona per gli adulti e €3,5 per ragazzi.

Prenotazione obbligatoria: amicidelpaduledifucecchio@gmail.com

oppure 370 369 5621