Come sono andate le giovanili dell'Abc nel weekend: i risultati delle squadre

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Primo stop della terza fase per i ragazzi di Alessandro Gemmi che al PalaBetti cadono sul punteggio di 64-75 per mano della Firenze Academy. Grande equilibrio in avvio di gara, con i gialloblu che chiudono sul 21-19 un primo quarto frizzante mantenendo la testa avanti fino all’intervallo lungo, quando il tabellone segna 39-38. Al rientro dagli spogliatoi arriva la reazione dei fiorentini, che approfittano delle difficoltà castellane in difesa per prendere il controllo e allungare alla terza sirena (55-61). Un vantaggio che i gialloblu non riescono a colmare nell’ultimo quarto, quando Firenze tiene salda l’inerzia e amministra con autorità il finale.

Prossimo impegno martedì 26 marzo alle 17.30 sul parquet della Juve Pontedera.

ABC CASTELFIORENTINO – FIRENZE ACADEMY 64-75

Tabellino: Ticciati 5, Baldi 2, Zecchi 6, Carzoli, Ciulli 8, Iacopini 3, Bufalini 2, Niccolini, Agbegninou 2, Vallerani 2, Filomeno 12, Borghesi 22. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 21-19, 18-19, 16-23, 9-14

Under 17 Silver

Stavolta ci vanno ad un passo ma proprio sul più bello i ragazzi di Claudio Calvani vedono scivolare di mano il primo acuto della seconda fase valida per il titolo regionale: 48-46 il finale sul parquet dell’Union Basket Prato. Una gara condotta a strappi, ora dall’una ora dall’altra parte, con i padroni di casa che mettono la testa avanti al 10′ (14-11) prima del contro break castellano che vale il 19-27 a metà gara. Nella ripresa, però, la reazione locale rimette tutto in discussione e al 30′ il vantaggio gialloblu si è praticamente azzerato: 37-38. Nel botta e risposta che caratterizza la quarta frazione, a decidere sono gli episodi che, sul finale, premiano i lanieri.

Prossimo impegno sabato 23 marzo alle 18.30 sul parquet del Pino Firenze.

UNION BASKET PRATO – ABC CASTELFIORENTINO 48-46

Tabellino: Jelassi 3, Kamberaj 12, Giglioli 7, Crisafi 6, Altamore 14, Bini 4, Garbetti, Beshaj ne, Fiorentini, De Simone, Barlabà ne, Uci ne. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 14-11, 5-16, 18-11, 11-8

Under 15 Eccellenza

Dopo l’amarezza del derby arriva l’immediato riscatto per i ragazzi di Alessandro Mostardi, corsari in terra labronica sul parquet dell’Us Livorno per 56-65. Dopo un primo quarto in equilibrio (11-11 al 10′), la gara non si sblocca neppure nella seconda frazione, quando le squadre procedono a braccetto andando al riposo lungo ancora in perfetta parità: 30-30. E’ dunque il terzo parziale quello che indirizza la sfida. I gialloblu rientrano dagli spogliatoi determinati a dare la scossa alla gara, così stringono le maglie in difesa e piazzano un parziale di 13-22 che vale il +9 alla terza sirena (43-52). Una forbice che l’Abc amministra nell’ultima frazione, rispendendo al mittente ogni tentativo locale di riaprire i giochi.

Prossimo impegno sabato 23 marzo alle 15.30 al PalaBetti contro Sancat.

US LIVORNO – ABC CASTELFIORENTINO 56-65

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 15, Dimiccoli 17, Rosi 4, Pacini 4, Pagliai, Fedeli 5, Costantini 3, Di Carlo, Poggesi 17. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 11-11, 19-19, 13-22, 13-13

Under 14 Elite

Prosegue a Livorno la corsa dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, per l’occasione guidati da Alessandro Mostardi, che dopo l’ampio successo ai danni del Don Bosco piegano anche l’Invictus aggiudicandosi la sfida in un finale a dir poco scoppiettate: 49-50 il punteggio all’ultima sirena. Una gara decisa a 5 secondi dalla sirena, con il canestro di Pagliai giunto a mettere l’ipoteca dopo quaranta minuti fatti di grande intensità da entrambe le parti. Un primo quarto condotto sul filo dell’equilibrio (11-12 la 10′) è preludio ad una seconda frazione in cui i gialloblu girano l’inerzia andando all’intervallo sul +8 (18-26). Al rientro i labronici punzecchiano gli ospiti e tornano a contatto al 30′ (34-38), per poi concretizzare la rimonta e allungare a +4 nell’ultima frazione. Sul finale, però, la reazione castellana è da manuale e i due punti prendono meritatamente la via di Castello.

Prossimo impegno domenica 24 marzo alle 9.30 al PalaBetti contro l’Etrusca San Miniato, ultima giornata della prima fase.

INVICTUS LIVORNO – ABC CASTELFIORENTINO 49-50

Tabellino: Bufalini 8, Di Carlo 4, Giovannoni 2, Pagliai 16, Pirrone 4, Barnini 6, Di Vilio 4, Arnoldi 6, Bertelli, Bianchi ne, Pannocchi ne, Capuana ne. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 11-12, 7-14, 16-12, 15-12

Minibasket

In un weekend tutto casalingo, è di due vittorie e due sconfitte il ruolino di marcia del Minibasket gialloblu.

Importanti successi per il gruppo Esordienti 2012/2013 di Matteo Bruni e Roberto Allegra e per gli Aquilotti Small 2014 di Matteo Bruni e Federico Lombardi, che proseguono la corsa ai danni rispettivamente del Basket San Casciano e del Pino Firenze. Cadono, invece, gli Aquilotti Big 2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni e gli Scoiattoli Big 2015/2016 di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà, che cedono il passo all’Union Prato e all’Affrico Firenze.

Nel prossimo fine settimana di nuovo in campo tutti i gruppi gialloblu. Sabato 23 sfide ancora casalinghe per Aquilotti Big e Scoiattoli Big, che ospiteranno rispettivamente Baloncesto Firenze (9.30) e Virtus Certaldo (ore 11), mentre gli Aquilotti Small saranno di scena sul parquet del Montesport (ore 11.30). Domenica 24, invece, sarà la volta degli Esordienti, che alle 11 al PalaBetti riceveranno la visita di Valbisenzio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa