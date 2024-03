Grottazzolina si prende la vittoria, i Lupi si spengono sul finale

Partita divertente a Grottazzolina tra la Yuasa Battery capolista e la Kemas Lamipel S. Croce, due squadre con obiettivi importanti a breve scadenza ma senza particolare urgenza di punti nel quotidiano. Entrambi gli allenatori hanno provato diversi assetti e soluzioni, dando campo anche a chi ne aveva avuto meno. I Lupi, seguiti da una rumorosa e colorata rappresentanza della Curva Parenti, si sono fatti rimontare dallo 0-2 ma onestamente sul finale hanno avuto meno benzina rispetto alla squadra di casa, calando al servizio e in attacco.

Prestazione comunque positiva commentata così, subito a fine gara, da coach Bulleri: "Peccato per il risultato, ancora una volta ce la siamo giocata alla pari con la prima in classifica. Entrambe le squadre avevano poco da chiedere in termini di punti a questa gara ma si è visto che abbiamo giocato sciolti ed è stato un bello spettacolo per il numeroso e caloroso pubblico. Devo fare i miei più sinceri complimenti al mio palleggiatore, Coscione, che, nonostante una formazione diversa dal solito, è riuscito sempre, al di là dei cambi, a mantenere alto il livello della partita. Per me è stato, a mani basse, il miglior giocatore del match. Sono anche molto contento della partita che ha giocato Gatto da opposto, ma anche Mati quando è entrato si è fatto valere, con buoni numeri in percentuale. Questi erano tra gli obiettivi individuali che ci eravamo dati per questa partita, e credo che ne possiamo essere soddisfatti così come delle prestazioni di tutti quelli che hanno giocato".

La cronaca del match. Kemas Lamipel S. Croce scende in campo con Coscione e Gatto sulla diagonale principale, Allik e Colli in banda, Cargioli e Russo centrali, Loreti libero. I padroni di casa rispondono con Marchiani e Nielsen, Fedrizzi e Vecchi schiacciatori, Mattei e Cubito al centro, Romiti libero.

1 set. Partenza sprint per i biancorossi, subito 2-6 con un buon turno di servizio da parte di Gatto. I Lupi gestiscono bene la fase di ricezione e sideout. Gara vivace, con le due squadre molto aggressive al servizio. Coscione e Cargioli si trovano a memoria sulla palla spostata, 11-14 per la squadra di Bulleri. La Kemas Lamipel prova a scappare, ma Grottazzolina risponde ai colpi e “rosicchia” un break su un turno di servizio del centrale Mattei: parità, 16-16. Time-out per coach Bulleri. I Lupi sono in partita ma un attacco di Nielsen e un ace di Fedrizzi lanciano Grottazzolina sul 21-18. Bulleri spende il secondo “tempo”. Al rientro gli ospiti accorciano e allora il time-out lo chiama Ortenzi (21-20). Nielsen sbaglia al servizio e Bulleri prova Brucini al posto di Cargioli. Sul servizio del giovane schiacciatore, Allik trova un “monster block” proprio contro Nielsen: 23-23. Ortenzi corre ai ripari con un time-out ma Brucini impegna ancora la ricezione di casa e Nielsen si fa fermare per la seconda volta, questa volta da Russo. Sul 23-24 Brucini serve in rete e il set prosegue ai vantaggi. Allik cerca le mani alte del muro ma non le trova. Set-point Grottazzolina, Coscione serve ancora Allik e ha ragione: 25-25. Mattei passa sul muro schierato della Kemas Lamipel e poi va in battuta: la seconda palla set è annullata da una grande alzata di Coscione per la “pipe” di Colli. Allik non riesce a trovare la battuta: terzo errore individuale nel parziale. Riprende palla Colli e ribalta la situazione portando i suoi sul 27-28. Risponde la Yuasa Battery con Cubito. Nielsen sbaglia: terzo set-point per la Kemas Lamipel ma arriva un nuovo errore in battuta, questa volta di Gatto. I locali provano Lusetti in battuta ma sul contrattacco Coscione trova una magia e Cargioli chiude. 29-30. Il sigillo al set lo mette Gatto, portando i Lupi in vantaggio

2 set. Il coach di casa, Ortenzi, sceglie Mitkov da opposto in sostituzione di Nielsen, e Lusetti per Marchiani. Kemas Lamipel con lo stesso “6+1”. I biancorossi partono sulle ali dell’entusiasmo e trovano subito un gran vantaggio: 5-9. Time-out per i padroni di casa ma i Lupi si portano a +5 con un muro di Gatto. Allik trova un ace beffardo, 6-12, poi è Fedrizzi a sparare fuori un attacco e allora Ortenzi è costretto a chiamare un altro “tempo” tecnico. Al rientro c’è gloria per Russo che va a murare Cubito 1vs1. La squadra di Bulleri è “on-fire”: l’ennesimo contrattacco di Gatto regala ai biancorossi il 9-19. Set pesantemente indirizzato. Ortenzi prova con il doppio cambio, rimettendo in campo la diagonale titolare. Si diverte a muro anche Cargioli, “block” perentorio su Vecchi. Sul 10-22 riprende palla Grottazzolina, grazie a Fedrizzi, ma Mattei sbaglia dai nove metri. Il set-point lo guadagna Allik con un bel diagonale e lo stesso schiacciatore estone, portatosi in battuta, trova l’ace che chiude tutto. 12-25, 0-2.

3 set. I due allenatori continuano a provare soluzioni. In campo biancorosso, Mati sostituisce Gatto, autore, quest’ultimo, di un ottimo match. Yuasa Battery si ripresenta con la diagonale formata da Marchiani e Nielsen. I marchigiani provano a riaprirla e guadagnano un piccolo break nelle prime battute (9-7). Fedrizzi trova un ace sulla riga a sinistra di Colli e porta i suoi sul 12-9: coach Bulleri chiama il primo time-out. Grottazzolina allunga, 14-10 con una bella parallela di Vecchi. I Lupi provano a rientrare e sul 16-13 entra Giannini per la battuta: Mattei schianta la palla a terra. Sul 18-15 esce Colli ed entra Brucini che trova il side-out del 20-17 ma Nielsen mette palloni pesanti nel campo ospite e sul 22-17 Bulleri chiama il secondo time-out. Entra Lawrence in prima linea per Allik. Mati riporta i Lupi a -3. Brucini sbaglia la battuta ma la premiata ditta Coscione-Cargioli confeziona l’ennesimo cambiopalla. Fedrizzi guadagna il primo set-point, annullato da Allik, 24-21. La firma sul set la mette comunque Fedrizzi, con un astuto pallonetto. 25-21. 1-2.

4 set. Kemas Lamipel conferma l’assetto del parziale precedente e prova a giocarsi il set per portare via la partita. Il primo vantaggio dei Lupi è merito di un ace di Coscione: 8-9. Yuasa Battery regge il colpo affidandosi ancora una volta al sideout dei centrali e trova il break sul turno di servizio di Nielsen, coadiuvato da capitan Vecchi, assolutamente efficiente in attacco. 17-13 per la Yuasa Battery. Un errore in attacco di Allik porta i Lupi a -5: dentro Brucini. Cargioli crea scompiglio con un servizio tattico che si trasforma in un ace: 18-15. Il neoentrato Brucini capitalizza al meglio una difesa di Colli su Nielsen accorciando ulteriormente il gap. Coach Ortenzi chiama il time-out. Al rientro i suoi ragazzi ritrovano un vantaggio netto ed è Bulleri che a stretto giro deve richiamare la squadra in panchina. La Yuasa Battery vola via, 22-17 con un “gancio” di Mattei. Nielsen trova il set-point e poi chiude da posto due. Esordio in campionato, sull’ultimo punto, per il marchigiano Ferraguti.

5 set. Tie-break. Kemas Lamipel in campo con Allik di nuovo dentro. Parte bene in battuta l’estone, subito 0-2, poi Grottazzolina recupera: 4-3. Vecchi chiude la strada a Mati, +2 per i padroni di casa e time-out Bulleri. Gli ospiti fanno fatica a chiudere il punto e gli avversari mettono a terra l’ennesimo contrattacco: 6-3. Dentro Brucini. Cubito sbaglia il servizio ma rimedia, sullo scambio successivo, l’inarrestabile Nielsen. Un errore di misura dei biancorossi porta la Yuasa Battery sull’8-4. Dopo il cambio campo, si fa sentire Coscione con un tocco di prima intenzione. Brucini e Vecchi sbagliano i rispettivi servizi. Anche Cargioli la mette fuori. Sul 10-6 è Mati a ottenere il sideout ma la Kemas Lamipel non ne ha più e il set scivola via. Il primo match-point di Grottazzolina è sul 14-10: annulla Brucini. Un’invasione a rete dei biancorossi chiude le ostilità.

Yuasa Battery Grottazzolina-Kemas Lamipel S. Croce 3-2

Parziali: 29-31, 12-25, 25-21, 25-19, 15-11

Yuasa Battery Grottazzolina: Cubito 8, Vecchi 13, Lusetti 2, Canella, Mattei 11, Nielsen 18, Bellomo, Ferraguti 1, Mitkov, Romiti A., Fedrizzi 15, Marchiani, Romiti R. (L), Foresi, Marchisio (L), Cattaneo. All. Ortenzi

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini (L), Coscione 3, Cargioli 9, Lawrence, Loreti (L), Brucini 4, Petratti, Russo 5, Gatto 13, Giannini, Allik 19, Mati 10, Matteini, Colli 12. All. Bulleri

Arbitri: Merli, Lentini

Fonte: Lupi Santa Croce