In auto con 8 kg di cocaina marchiata Padrino e una pistola: arrestato

E' stato trovato con 9 kg di cocaina raccolti in 8 involucri marchiati 'Godfather' (Il Padrino, la pellicola di Scorsese) oltre ad avere una pistola calibro 9 con munizioni, un coltello a serramanico e 4.200 euro in contanti. Per questo un uomo è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Pisa lungo l'Aurelia a Vecchiano, durante un controllo stradale. L'uomo era alla guida della sua auto, con un 'importante' carico. Dagli accertamenti seguiti anche nell'abitazione della persona, sono state trovate e sequestrate altre munizioni e 1.200 banconote contraffatte. Dopo il sequestro di tutto quanto rinvenuto, l'uomo è finito in carcere al Don Bosco a disposizione dell'autorità giudiziaria.