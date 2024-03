Lite in casa, bimbo di 8 anni chiama i soccorsi per salvare la mamma

A 8 anni ha chiamato il 112 per chiedere aiuto mentre il padre stava minacciando la moglie durante una violenta discussione. Questa storia di violenza tra le mura domestiche e di riscatto viene dalla Valdera, è stata raccontata dal quotidiano Il Tirreno. La convivenza forzata in casa per l'unico stipendio che arriva a casa, forti situazioni di difficoltà che si protraggono da anni e poi l'ultima scintilla avvenuta nell'episodio raccontato. Una lite che è partita tra il figlio più grande e il padre. Quando la madre si è messa in mezzo per dividerli, l'uomo se l'è presa con lei, strattonandola e minacciandola. A fare il passo decisivo è stato proprio il bambino, che ha chiamato i soccorsi per fermare quella girandola inarrestabile di violenza. Non solo: sarebbe salito in ambulanza con la madre per arrivare fino al pronto soccorso. L'uomo è già stato denunciato una volta dalla donna.