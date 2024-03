Maltratta anziani nella casa di riposo, operatore ai domiciliari a Massa Marittima

Dopo la segnalazione di maltrattamenti verso anziani non autosufficienti in una casa di riposo di Massa Marittima, un operatore sociosanitario è stato arrestato e trasferito ai domiciliari dai carabinieri, su ordinanza del gip di Grosseto. I carabinieri hanno lavorato sulla segnalazione che metteva in luce il comportamento anomalo di un dipendente. Dopo alcuni mesi di indagini, sono emersi gli elementi che hanno portato a contestare il reato di maltrattamenti in famiglia. La natura del reato riguarda il contesto della struttura: il lavoro si sviluppa come se fosse un ambito familiari, con delle persone terze che accudiscono gli anziani come farebbero dei familiari. Oltre alle ingiurie, in alcuni casi l'operatore sarebbe passato anche alle mani.