Precipitò dal 4° piano e morì, era stato colpito da un pugno da un pusher

Precipitò dal quarto piano di una palazzina di Livorno il 30enne Danny Guardia Magina, morto il 22 agosto di due anni fa. I carabinieri del comando di Livorno hanno arrestato un pregiudicato ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale. I carabinieri affermano che la giovane vittima quella notte era poco lucido per aver assunto droga. Fu colpito da un pugno in faccia durante una lite dall'indagato, cadendo all'indietro e precipitando di svariati metri. Sono state le tracce lasciate dall'anello dell'aggressore ad aver portare le indagini fino a questo punto. L'uomo già si trovava in carcere perché arrestato a novembre 2022 per spaccio in seguito alle indagini partite proprio dalla scomparsa del 30enne. Viene definito 'cinico e scaltro spacciatore' che in quell'appartamento curava lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana.