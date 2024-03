Vespa, Valter Innocenti Minuti del Club Valdelsa diventa Campione invernale

Valter Innocenti Minuti del Vespa Club Valdelsa è divenuto Campione invernale di Regolarità in Vespa per il Centro Italia. Il campionato si svolgeva in 4 tappe, due a Febbraio a Termoli (CB) e due in questo weekend di Marzo (la prima a Roma, la seconda a Le Ferriere a Latina).

Dopo le prime due tappe in cui Valter era in testa, sabato qualche piccola disattenzione lo aveva visto arrivare terzo nella tappa e scendere nella classifica generale. La domenica con un bel 'colpo di reni' Valter si è aggiudicato la quarta tappa ed ultima tappa e si è imposto nella classifica generale.

"Complimenti a Valter per lo Stupendo risultato, ora tutte le forze per la Gimkana di domenica 24 marzo in terra di Valdelsa a Poggibonsi" dicono dal club. Quindi tutti in pista per la Coppa Italia di Gimkana la prossima domenica 24 Marzo a Salceto.