Abc Castelfiorentino, l’Under 19 Gold cade 73-68 sul parquet del Jokers Basket, seconda della classe

Dopo il colpo esterno in casa dell’Affrico, non arriva il bis per i ragazzi di Alessandro Gemmi che sul parquet del Jokers Basket, seconda della classe, cedono il passo ai locali per 73-68. Una gara che i gialloblu approcciano con grande solidità in difesa, riuscendo poi a trovare una buona fluidità offensiva che vale la doppia cifra di vantaggio dopo i primi dieci minuti (13-23). L’inerzia, però, si ribalta completamente nella seconda frazione, quando la reazione locale permette ai padroni di casa di annullare quasi del tutto lo svantaggio andando al riposo lungo sul 30-32. Nella ripresa la gara procede sul botta e risposta fino alla parità a quota 51 alla terza sirena, preludio ad un ultimo quarto in cui gli episodi permettono ai fiorentini di ipotecare la sfida in volata.

Prossimo impegno lunedì 25 marzo alle 19 al PalaBetti contro Mens Sana Basketball.

JOKERS BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 73-68

Tabellino: Zecchi 3, Bartolini 9, Lilli 15, Viviani 4, Rosi 25, Merlini 6, Marchetti 6, Vefa ne, Bernardoni ne, Calvisi, Leti, Filomeno. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 13-23, 17-9, 21-19, 22-17