Alluvione, Razzuoli (FdI): "Ancora danni a San Biagio"

"In data 2 novembre 2023 si sono verificati eventi meteorologici di eccezionale intensità su vaste zone del territorio toscano" afferma in una nota Manuel Razzuoli, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Capraia e Limite. "Cumuli di mobili, elettrodomestici, libri, giocattoli, memorie e fotografie ammassate tra loro, sono il chiaro risultato di una tragedia indelebile per la regione Toscana. Le piogge torrenziali sono iniziate nel primo pomeriggio ed hanno causato esondazioni di fiumi e torrenti e creato danni critici alla popolazione. L’intensità delle precipitazioni ha avuto un impatto inferiore sul comune di Capraia e Limite".

"A distanza di 4 mesi San Biagio rievoca tutt’ora quella disastrosa notte. Gli abitanti della via convivono con cumuli di terra - prosegue Razzuoli - estratti dalle case e dagli appartamenti, depositati direttamente davanti le abitazioni sulle sponde del Rio Ratto. Segue inoltre in modo molto visibile un danneggiamento del manto stradale comunale e la mancata ripulitura della strada lungo la via. In aggiunta, poco distante, si è manifestato il crollo dello storico ponticino pedonale sul Lungarno a Limite (Rio Botta), creando una enorme frammentazione dell’itinerario ciclo-pedonale più panoramico del paese. Momentaneamente non è prevista la riqualificazione di tale struttura, di fatto è stata realizzata solo la messa in sicurezza della zona".

"Abbiamo già provveduto alla presentazione di una mozione alla giunta comunale visti i tempi di attesa per sanare la zona - conclude il consigliere Razzuoli - richiedendo la ripulitura immediata dell’intera Via San Biagio, abbandonata a se stessa, il rifacimento del manto stradale danneggiato in prossimità degli appartamenti colpiti dall’alluvione, la riqualificazione del ponticino storico sul Lungarno di Limite (Rio Botta), andando a ricreare il percorso ciclo-pedonale sul Lungarno".