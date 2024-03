Casa di Comunità a Sesto Fiorentino, al via i lavori per l'intervento da 12,5 milioni di euro

Sono partiti ieri i lavori al cantiere per la Casa di Comunità di Sesto Fiorentino in viale Ariosto. L’intervento in attuazione è relativo al primo stralcio funzionale, la realizzazione del lotto nord. La partenza dell’opera a Sesto Fiorentino, cittadina densamente abitata e urbanizzata, era attesa da tempo. Nel 2022, la definizione dell’intervento è stata oggetto di un ulteriore nuovo accordo tra Azienda, Comune di Sesto Fiorentino e Società della Salute di zona. Quella in viale Ariosto sarà una Casa di Comunità Hub con i requisiti completi previsti da DM 77/2022, progettata in stretta connessione con il nuovo sistema integrato di trasporti della città metropolitana.

La Casa di Comunità Hub

La Casa di Comunità di viale Ariosto verrà realizzata per successivi stralci funzionali, il primo dei quali, di cui viene garantita la sostenibilità economica, è quello che conterrà le funzioni e i modelli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale da attuarsi con il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

L’edificio sarà delineato su tre lati da viale Ariosto a nord, la strada principale parallelamente alla quale è stato posto il prospetto nord dell’edificio, via Tassoni sui fronti ovest e sud e dall’altro lato (est) dal torrente Gavine. L’edificio presenta una forma ad H costituita da 2 corpi di fabbrica principali collegati tra di loro da un corpo di collegamento trasversale. I 2 corpi di fabbrica sono gemelli e presentano forma rettangolare. La forma ad H è stata scelta per facilitare la costruzione per fasi successive del complesso edilizio.

Nella prima fase è prevista la realizzazione dell’edificio a monte verso viale Ariosto (lotto nord) e gran parte del corpo di collegamento (le pertinenze esterne), con una superficie lorda complessiva di 3.400 mq nella quale verranno ospitate le attività necessarie all’attivazione della Casa di Comunità, oltre che il servizio di riabilitazione attualmente ospitato presso i locali di Via della Querciola.

Con un successivo intervento di completamento, conseguita la disponibilità economica, verranno realizzati gli ulteriori 2 edifici nei quali verranno ospitate altre funzioni e attività sanitarie come il Serd, i consultori e il servizio infermieristico. Al termine dei due interventi la superficie totale sarà di 7000 mq. La nuova struttura consentirà la dismissione del vecchio presidio di via Gramsci e la centralizzazione dei servizi, rispondendo in modo più funzionale e coerente alle esigenze sanitarie della zona fiorentina nord ovest. La completa dismissione del presidio di via Gramsci potrà avvenire solo con la realizzazione del secondo stralcio funzionale.

Di recente è stato formalizzato un Atto di costituzione di diritto di superficie per 99 anni, con il quale il Comune di Sesto Fiorentino mette a disposizione, a titolo gratuito, dell’Azienda Usl Toscana centro, l’area oggetto di intervento entro i termini stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Da parte sua la Società della Salute zona fiorentina nord ovest, sta portando avanti il confronto con la Medicina Generale per il trasferimento nella futura struttura di medici e ambulatori e degli altri servizi che andranno ad attivarsi all’interno della Casa della Salute.

Il finanziamento

L’ importo complessivo del progetto inserito nel Piano degli investimenti aziendale, è 12.541.285 euro di cui 3.066.417 euro di finanziamento PNRR.

I tempi

La previsione è di terminare il primo lotto nord, quello dell’edificio a monte verso viale Ariosto (3400 mq) e di mettere in esercizio l’opera entro il 2026. Conseguita la disponibilità economica, verrà realizzato l'ulteriore edificio "lotto sud".

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa