Colf compra sigarette e gratta e vinci con le carte di credito rubate, denunciata

Una colf è stata denunciata per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito dai carabinieri di Pisa. I militari hanno raccolto la segnalazione della vittima di furto, nella cui casa gli erano stati rubati gioielli, carte di credito e soldi con cui furono fatti prelievi per pagamenti. Dagli acquisti tracciati erano state acquistate sigarette, gratta e vinci e pagate alcune utenze. I militari hanno ricostruito la vicenda anche con i filmati delle telecamere di videosorveglianza in zona, portando la denuncia.