Tour de France, 100 giorni alla partenza: festa a Firenze

Una festa che durerà un'intera giornata a 100 giorni esatti dalla partenza del Tour de France da Firenze. Giovedì 21 marzo saranno 100 giorni dal Grand Départ e tutto è pronto per lanciare il conto alla rovescia. Nella nostra città l'evento sarà celebrato con un programma di iniziative che prevede, tra i momenti più significativi, l’accensione del countdown, l’illuminazione in giallo di Palazzo Vecchio e della ruota panoramica, con il logo del Tour, al Parco delle Cascine.

Gli appuntamenti scattano di mattina. Si parte verso le ore 10 dalle Cascine dove una carovana di 40 giovani ciclisti della

Federazione Ciclistica Italiana e 15 ciclisti con la maglia dell'Eroica, pedaleranno fino a piazza della Signoria (per

l'occasione infiorata), dove saranno accolti da sbandieratori e musici. Da lì si sposteranno in piazza della Repubblica, dove il sindaco Dario Nardella, assieme al direttore del Tour de France Christian Prudhomme darà il via al conto alla rovescia dei 100 giorni dell'orologio che in piazza scandirà ore minuti e secondi fino alle ore 12 del 29 giugno. Sempre in piazza della Repubblica nel pomeriggio ci sarà un talk show, ma anche una sfilata di moda, accompagnando turisti e appassionati fino alle ore 19, quando Firenze si colorerà come la maglia del Tour.

