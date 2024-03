Frosini si ricandida per il centrosinistra a Monteriggioni: "Continuiamo a camminare insieme"

"Ancora sulla buona strada", è questa la prima frase lanciata dall’attuale sindaco di Monteriggioni e nuovamente candidato dalla coalizione di centrosinistra ad amministrare il territorio.

Il riferimento chiaro è al cammino, riprendendo quindi un messaggio dell’inizio del mandato amministrativo 2019-2024. Ribadendo come l’esperienza amministrativa sia un cammino da fare insieme, scegliendo una buona strada per lo sviluppo di una comunità.

"Ho deciso di accettare la richiesta di ricandidatura per continuare a camminare insieme sulla buona strada intrapresa durante questa legislatura, per il bene di Monteriggioni – afferma Andrea Frosini – sono felice ed onorato di questa richiesta. Per me questi cinque anni sono stati un’esperienza magnifica, amministrare questo territorio è un onore, ma anche una grande responsabilità ed io ho dato tutto me stesso, mettendo sempre al primo posto il bene di Monteriggioni e dei suoi cittadini. Questo, però, non è stato un cammino individuale, ma di tutta una comunità che insieme ha percorso una strada per migliorare e sviluppare il nostro territorio. Questo cammino non deve fermarsi. La mia è una scelta condivisa ed un percorso da fare insieme. Quindi, avanti ancora sulla buona strada".

Frosini ha, così, risposto affermativamente alla richiesta di ricandidatura arrivata da numerosi soggetti di tutto il territorio.

La prima richiesta di ricandidatura è arrivata dal Partito Democratico di Monteriggioni, per poter continuare un’ottima esperienza amministrativa a seguito anche dei risultati ottenuti in questi cinque anni di amministrazione. Si sono aggiunte a questa richiesta anche altre forze politiche, dando così vita alla coalizione di centro sinistra che appoggia Andrea Frosini.

Partito Democratico, Azione, Italia Viva e Più Europa, è questa la compagine politica a sostegno di Andrea Frosini che si ripresenterà alle elezioni amministrative di giugno con il medesimo simbolo.

Partiti politici, ma non solo, perché, la candidatura di Andrea Frosini è supportata anche da gruppi civici nati nelle principali frazioni del territorio di Monteriggioni, come era già avvenuto nella campagna elettorale del 2019.

Ma questa volta c’è di più: 200 cittadini, nessuno dei quali iscritti a partiti o associazioni politiche, hanno firmato un appello rivolto ad Andrea Frosini con l’invito a ricandidarsi per proseguire, si legge nella lettera, "sulla buona strada che è stata percorsa in questi ultimi anni". Persone unite dall’idea che in questi cinque anni l’Amministrazione Frosini non solo ha messo al primo posto le richieste della popolazione, ma ha anche aumentato la qualità dei servizi, gli investimentiper le opere pubbliche, la reputazione culturale, la cura e la manutenzione del territorio. Andrea Frosini ha, così, dimostrato di essere, continua l’appello, "una guida equilibrata, sicura, moderata e sempre pronta all’ascolto, ma anche scrupolosa nella gestione amministrativa". Da qui la richiesta di ricandidatura.

"Invito tutti ad iniziare questo cammino insieme il giorno 23 marzo alle ore 18.00 presso il circolo Arci di Castellina dove ci presenteremo come coalizione e sarà possibile anche visitare la sede del nostro Comitato elettorale – continua Frosini–. Voglio, in questa occasione, ringraziare tutti coloro che mi hanno chiesto di ricandidarmi, partiti, soggetti civici e singoli cittadini. Sono felice ed onorato, una responsabilità ulteriore, che con ferma volontà accetto. Sono entusiasta di questo nuovo percorso da intraprendere sempre come squadra e come comunità impegnata al servizio del territorio. I passi fatti in questi cinque anni sono stati molti ed oggi vogliamo proseguire ancora sulla buona strada già tracciata".

Inizia, così, il cammino del Centro Sinistra per Monteriggioni verso le amministrative 2024. A breve saranno diffuse le date di altre iniziative, mentre prosegue il percorso di elaborazione del programma elettorale.

David Chiti (Italia Viva), Paola Buti (Pd), Andrea Frosini e Davide Vivaldi (Azione)

Le dichiarazioni della coalizione:

Paola Buti, Segretaria del Partito Democratico di Monteriggioni, "Andrea Frosini in questi cinque anni è stata una guida sicura per il nostro territorio, la richiesta di ricandidatura è scaturita all’unanimità in tutti i Circoli del territorio, un passaggio nel quale crediamo quindi fermamente come comunità politica, non solo per i risultati ottenuti in questi cinque anni, ma per la strada che ci aspetta ancora da fare insieme".

Roberto Bozzi, Segretario di Azione, "Monteriggioni ha un ruolo determinate per la nostra provincia. In questi anni Andrea Frosini è stato in grado di tenere insieme sviluppo economico e tenuta sociale di un territorio bellissimo. Per questo vogliamo sostenerlo e dare un supporto anche al suo operato".

Da Italia Viva, "Andrea Frosini ha già amministrato Monteriggioni in modo efficace, ascoltando il territorio. Ha sempre garantito a ogni soggetto interessato il giusto spazio per il dialogo e il confronto, al fine di realizzare gli impegni presi con i cittadini. Monteriggioni ha bisogno di una progettualità politica forte e merita altri cinque anni di stabilità e buon governo".

Elena Casi, Presidente di + EUROPA, "Confermiamo con pieno entusiasmo il nostro sostegno ad Andrea Frosini. La sua gestione del Comune è stata apprezzata da una vasta parte della cittadinanza, a testimonianza di una fiducia guadagnata sul campo. È con convinzione che diamo il nostro appoggio a Frosini, certi che continuerà a guidare Monteriggioni con la stessa dedizione e competenza dimostrate finora".

Fonte: Ufficio stampa