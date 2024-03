Montelupo Volley, si conclude la stagione delle giovanili nel campionato Fipav Firenze

La ricerca della qualità nel percorso tecnico, marchio di fabbrica ormai da anni del Montelupo Volley, continua anche in questa stagione sportiva e i risultati delle squadre impegnate nei Campionati Territoriali FIPAV Firenze non hanno tardato ad arrivare.

Sotto la magistrale guida del direttore tecnico Niccolò Bardazzi Panti e dei suoi collaboratori sono state raggiunte due finali per le ragazze Under18 e Under14 ed un ottimo 4° posto per le Under16 al loro primo anno in questa categoria, che hanno permesso a tutte di qualificarsi ai gironi regionali e che affronteranno le pari grado nelle prossime settimane.

A conferma del buon lavoro della società, del direttore sportivo Alessandro Salvadori e di tutto lo staff tecnico si è riscontrata una crescita costante di tutte le atlete comprese le piccole della Under 13 che saranno impegnate nella finale territoriale nel prossimo fine settimana.