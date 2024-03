Nidi Gratis, l'Unione Valdera sostiene chi frequenta "Staccia Buratta" e "Bocelli"

Una bellissima notizia per tutte le famiglie residenti nel territorio dell’Unione Valdera che hanno bambini piccoli che frequentano i nidi dell’infanzia "Staccia Buratta" e "Bocelli" e che hanno visto decaduto il contributo "Nidi gratis" a seguito dello scioglimento della gestione associata dei comuni di Peccioli e Lajatico.

La Giunta dell’Unione Valdera ha infatti deliberato di destinare risorse per il ristoro di tutte queste famiglie. Precisamente i sindaci dell’Unione hanno scelto di riconoscere loro un contributo pari alla agevolazione economica spettante ai sensi della misura Nidi Gratis.

A tutti i nuclei familiari interessati, nello specifico quelli che hanno figli che frequentano i nidi "Staccia Buratta" e "Bocelli", e sono residenti nel territorio dell'Unione Valdera, sarà inoltre inviata una lettera in cui si ribadisce che sarà corrisposto il ristoro del contributo in modo da assicurare la possibilità di prosecuzione della frequenza dei servizi educativi citati senza alcun aggravio economico per le famiglie. Le modalità di erogazione dell’importo saranno comunicate successivamente agli interessati.

Fonte: Unione Valdera