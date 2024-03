Prima sconfitta per l'Use Computer Gross contro Saronno. Coach Valentino: "Loro più bravi, ma troppe palle perse"

Dopo tre vittorie consecutive è arrivata anche la prima sconfitta della seconda fase. Saronno ha espugnato infatti il Pala Sammontana dopo una gara lottata fino in fondo e decisa da un paio di episodi che, stavolta, hanno girato dalla parte sbagliata per l’Use Computer Gross. “Sapevamo il valore della squadra lombarda – spiega coach Luca Valentino – se è arrivata prima nel suo girone un motivo c’è. Quindi complimenti a loro che, fra l’altro, sono stati bravi a toglierci le cose che solitamente riusciamo a fare. Noi abbiamo inseguito a lungo e, una volta agganciato il punteggio, non siamo riusciti realmente a trovare la spinta giusta per allungare, specie quando siamo andati sul 38-33.

Nell’analizzare la partita non dobbiamo nemmeno dimenticare che siamo riusciti a tenere a 62 punti una squadra con un potenziale offensivo importante ed alla fine quindi, nella sfida fra le difese, loro sono stati più bravi”. “Una cosa che dispiace – prosegue – è rappresentata dalle palle perse in modo banale, situazioni nelle quali dobbiamo essere più attenti. Lo stesso posso dire anche per i tiri facili che abbiamo costruito ma che non siamo riusciti a realizzare. Ora testa alle prossime due trasferte prima di Pasqua, sabato sera a Pavia ed il venerdi successivo a Gazzada. Sono due gare difficili nelle quali cercheremo di non ripetere gli errori fatti con Saronno per fare risultato ed entrare nella zona playoff”.

Come detto dal tecnico biancorosso, ora la squadra è attesa da due gare impegnative in trasferta. Quella di sabato prossimo, fra l’altro, chiuderà il girone di andata e, solo dopo Pasqua, si giocheranno le quattro che chiuderanno la stagione regolare. L’obiettivo playoff non è lontano, ma c’è da andare a prenderl

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa