Si è finto sordomuto di una associazione no-profit per chiedere donazioni: denunciato

I carabinieri di Bagni di Lucca hanno denunciato un cittadino romeno di 28 anni che si è finto sordomuto in un supermercato. Si è spacciato come membro di un'associazione no profit, chiedendo donazioni per sostenere la ricerca e l'assistenza per i sordomuti. Ha annotato le somme su un taccuino con carta intestata in modo fraudolento. Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto che l'uomo non era affetto da alcuna disabilità e poteva udire e parlare normalmente. È stato denunciato per esercizio dell'accattonaggio molesto, in quanto ha simulato una malattia per ottenere denaro. Si sta anche valutando l'ipotesi di truffa, che richiede una querela, ma può essere perseguibile d'ufficio se la vittima è considerata più vulnerabile, come nel caso di una pensionata coinvolta. L'uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lucca