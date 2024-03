Spaccata in banca a Empoli, rubato 'roller cash'

Spaccata alla filiale della Bpm - Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno in via Fratelli Rosselli a Empoli, prima delle 3 di questa notte. I carabinieri del Norm sono intervenuti dopo la segnalazione. Pare che i ladri abbiano spaccato la porta d'ingresso e la porta secondaria interna. Poi hanno asportato un roller cash, un dispositivo di frazionamento del denaro utilizzato nelle banche, per poi scappare facendo perdere le loro tracce. La banca è in corso di quantificazione dei danni.