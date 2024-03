Una settimana ricca di impegni per il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio

Dalla trasferta nella Capitale ai lungarni pisani, passando per il capoluogo toscano. Si prospetta una settimana frenetica quella del gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio che domani, mercoledì 20 marzo, è atteso a Roma dove realizzerà un quadro di infiorata in occasione della conferenza per il censimento del patrimonio culturale immateriale, in programma presso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale. L’infiorata di Fucecchio, infatti, è inserita all’interno del progetto che raccoglie eventi e iniziative sparse in tutta Italia. Giusto il tempo di rientrare alla base e giovedì 21 marzo gli infioratori faranno tappa a Firenze per la manifestazione dei 100 giorni al Tour de France, in programma in piazza della Signoria. A chiudere la settimana del gruppo fucecchiese, sabato 23 marzo, sarà la visita a Pisa in occasione del capodanno pisano, prevista all’interno della Chiesa di Santa Maria della Spina, in riva all’Arno.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa