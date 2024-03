Calamai in Cina, missione istituzionale a Wenzhou

Missione istituzionale in Cina per il presidente della Provincia Simone Calamai e per la vice presidente Federica Palanghi, che la scorsa settimana si sono recati in visita alla municipalità di Wenzhou, con la quale esiste un patto di gemellaggio fin dal 2002. Il viaggio ha avuto lo scopo di rinnovare il patto di amicizia e collaborazione con la zona da cui provengono molti cittadini di origine cinese, residenti a Prato.

Il presidente Calamai ha avuto modo di incontrare anche gli amministratori dei vicini Comuni di Ruian e Wencheng. «Il viaggio ha avuto lo scopo di consolidare e rafforzare i rapporti di collaborazione e amicizia che esistono da oltre vent'anni tra le nostre comunità. - spiega il presidente Calamai - Nello spirito di collaborazione tra due popoli, quello italiano e cinese, che hanno tradizioni millenarie, il viaggio ha avuto anche finalità turistiche, culturali e di promozione del territorio» Una missione che per Calamai, in un momento di gravi tensioni internazionali, si è svolta con la « consapevolezza di lavorare per la pace e la fratellanza tra i popoli»

Fonte: Ufficio Stampa