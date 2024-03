Chiusura temporanea dello svincolo di Drove in direzione Certaldo

Venerdì prossimo, 22 marzo, sono in programma alcuni lavori nel tratto comunale della 429 in località Drove. I lavori riguarderanno la sostituzione del guard rail danneggiato e si completeranno nell’arco della giornata.

Per consentire le operazioni sarà necessario chiudere temporaneamente l’uscita della 429 verso Certaldo. Pertanto, dalle 8 alle 18 di venerdì 22 marzo sarà chiuso lo svincolo sulla rotatoria di Drove in direzione Certaldo.

