Il candidato del cdx Picchianti incontra i commercianti: "Rivitalizzare Fucecchio"

È un incontro che anticipa un'importante punto del mio programma quello che si terrà giovedì 21 alle ore 21.15 presso i locali di Corso Giacomo Matteotti 61 (ingresso loggetta area pedonale Giardini Bombicci). Si parlerà di come sviluppare il commercio e rivitalizzare il centro cittadino, ma anche le zone più periferiche comprese le frazioni. C'è uno stretto collegamento tra l'attrattività di un paese e la crescita e lo sviluppo dei suoi negozi. Nonostante le grande potenzialità che esprime, Fucecchio fatica ad essere anche lontanamente vicina a quella di anni fa, in cui proliferava ogni sorta di attività e nel weekend anche da fuori venivano in molti a riempire il corso cittadino. Anche località a noi vicine sono riuscite a facilitare lo sviluppo di un tessuto commerciale mettendo a disposizione degli esercenti le capacità di uffici che anche da noi non mancano.

La tenacia di tanti che si ostinano a non chiudere le saracinesche va premiata, così come sarà responsabilità di chi amministrerà Fucecchio il creare le condizioni ambientali e di fiducia per poter permettere a nuove attività di aprire. Spero che quella di giovedì possa essere anche una serata di confronto: mettere a nudo le criticità sarà indispensabile per trovare soluzioni e miglioramenti.

Vittorio Picchianti, candidato sindaco di Fucecchio per il centrodestra