Lega Certaldo: "Migranti al buio lungo la 429. Pericolo per sé stessi e gli utenti della strada"

"Sono numerose le segnalazioni di cittadini che lamentano la presenza di migranti o presunti ospiti, dei centri di accoglienza di Certaldo, che impegnano le strade extra urbane in condizioni di insicurezza" esordiscono i consiglieri comunali Eliseo Palazzo e Damiano Baldini. "Come Gruppo consiliare Lega abbiamo presentato una mozione che impegna l’amministrazione comunale a sensibilizzare i gestori dei centri di accoglienza per dotare gli ospiti di giubbini catarifrangenti e caschi di protezione".

"Non passano sere in cui si registrano migranti in bicicletta o in monopattino lungo la strada regionale 429, mettendo in pericolo sé stessi e gli altri utenti della strada". Richiamando alle condizioni per gli spostamenti in sicurezza, i consiglieri Lega aggiungono: "Abbiamo inviato il materiale a nostra disposizione agli Enti e alle Forze dell'Ordine preposti e ci auguriamo che un impegno di buon senso possa venire accolto dal Consiglio Comunale".