Prosperius, in Regione raggiunto l’accordo tra azienda e sindacati

Al tavolo regionale convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, è stato raggiunto l’accordo tra Prosperius/Proget e le organizzazioni sindacali -Camera del lavoro di Firenze, Funzione pubblica Cgil, Filcams Cgil, Nidil-Cgil e la Rsa aziendale - che da gennaio avevano denunciato gravi carenze e criticità nella organizzazione del personale, richiedendo l’intervento della Regione. Da Fabiani il riconoscimento ad azienda e sindacato “per il lavoro svolto, che ha portato all'accordo siglato al tavolo regionale e creato i presupposti per un confronto che proseguirà in sede sindacale proprio in merito all'organizzazione interna del lavoro e la relativa gestione del personale”.

Prosperius, assistita al tavolo da Confindustria, si è impegnata a garantire la presenza del personale necessario per l’esecuzione dei servizi. Riguardo ai lavoratori a tempo determinato, Prosperius manifesta nell’accordo l’intenzione di procedere alla proroga dei contratti in essere, un esito che è scaturito proprio dal confronto al tavolo. "Vedremo come la vicenda andrà avanti, a partire dagli incontri già calandarizzati tra azienda e sindacati il 25 marzo e il 22 aprile -afferma Fabiani -; registriamo comunque che le parti hanno riavviato un confronto dopo mesi di agitazione". Il tavolo regionale su richiesta delle parti rimane aperto.