Puliamo la frazione, doppio appuntamento per Lucardo e San Quirico

Altre due tappe da mettere in agenda per l’iniziativa Puliamo la frazione che torna sabato 23 marzo 2024. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Montespertoli, rientra nelle azioni di sensibilizzazione ambientale promosse dall’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento è per le ore 10 di sabato in due punti diversi del territorio: presso la sede di Prima Materia in via Poppiano, n. 100 e presso la Chiesa di San Martino e Giusto a Lucardo. Da lì i volontari partiranno in piccoli gruppi per ripulire le vie limitrofe. Il gestore del servizio integrato di raccolta dei rifiuti si occuperà poi di raccoglierli.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza – non soltanto i residenti nelle due frazioni– a partecipare all’evento.

"Abbiamo sentito il bisogno di intervenire su più punti del nostro territorio e volevamo recuperare la data saltata a San Quirico di qualche settimana fa a causa del maltempo. Vi aspettiamo quindi sia a Lucardo che a San Quirico per continuare insieme l'impegno per l’ambiente e per il territorio" ha dichiarato il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

L'iniziativa "Puliamo la frazione" rappresenta un'opportunità per i cittadini di contribuire attivamente alla cura del proprio territorio promuovendo azioni positive e senso di responsabilità ambientale. La partecipazione è aperta a tutte le fascie di età con un invito particolare alle famiglie a coinvolgere i più giovani educandoli così al rispetto per l'ambiente.

Durante la mattinata, i volontari saranno forniti di attrezzature necessarie per la raccolta dei rifiuti, come sacchi e guanti.

"Ogni piccolo gesto conta e insieme possiamo fare la differenza" ha aggiunto il sindaco. L'amministrazione comunale ricorda che esiste un servizio gratuito offerto da ALIA Servizi Ambientali per il ritiro dei rifiuti ingombranti a domiciolio. Per prenotare il ritiro di tali rifiuti, è possibile contattare il numero 0571 196 93 33 o consultare le alternative disponibili sul sito ufficiale di ALIA.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa