Rapina in banca con benzina e accendino, tradito dalle immagini del distributore

Dopo una rapida indagine, le donne e gli uomini della Squadra Mobile di Pisa hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’autore della rapina dello scorso febbraio in danno di una banca nei pressi del Duomo di Pisa.

Il rapinatore era entrato nella filiale a volto scoperto, minacciando il direttore con una bottiglietta contenente benzina e un accendino: "Questa è una rapina, sta calmo, nessuno si farà male. Questa è benzina, ho un accendino, mi dia i soldi".

Dopo aver ottenuto il denaro richiesto alla cassa, è scappato intimando di chiudere le porte al personale dopo la sua uscita.

La mobile è giunta dopo poco tempo, raccogliendo le testimonianze e le immagini della sorveglianza.

Così, in pochi giorni, è riuscita ad identificare l’uomo. Prima della rapina infatti l'uomo si era recato presso un distributore di benzina con uno scooter per riempire la bottiglietta utilizzata come minaccia, guidando poi lo stesso scooter fino alla banca.