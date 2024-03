Ruba 2mila euro di incassi mentre l'addetto del supermercato era distratto: fermato grazie alle telecamere

I carabinieri di Livorno Centro hanno denunciato un 30enne del Nuorese per furto in un esercizio commerciale. Il sospettato si sarebbe avvicinato al registratore di cassa in un momento di distrazione dell'addetto alle vendite e avrebbe svuotato il contenuto, fuggendo con oltre 2.000 euro di incasso. Le indagini, avviate dopo la denuncia della titolare del negozio, hanno identificato l'uomo grazie alle telecamere di videosorveglianza e a informazioni fornite da altri reparti dell'Arma. L'uomo aveva già numerosi precedenti e un foglio di via obbligatorio emesso nel novembre 2022 dal comune di Livorno, che aveva violato.