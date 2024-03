Sicurezza a Capraia e Limite, FI-Lega: "Smettiamo di dire che qui è il paradiso terrestre"

Il furto alla tabaccheria di Capraia e Limite da 30.000 euro rientra in quella serie di episodi di criminalità che purtroppo ormai da mesi stanno investendo il nostro territorio e fa seguito agli episodi di spaccio, alla vandalizzazione ripetuta della stazione di Montelupo-Capraia, ai tentativi di scippo e pedinamento ai danni dei nostri concittadini.

Sono episodi gravi che, se non fanno seguito risposte ferme e decise da parte delle istituzioni, possono portare a minare la tranquillità e la pace del nostro comune.

Per prima cosa chiediamo che si smetta di dire che a Capraia e Limite così come nel circondario dell'Empolese Valdelsa, tutto va bene e che il paradiso terrestre è qui.

Poi si prenda atto che il concetto di vigilanza di quartiere voluto dal nostro sindaco e dalla sua giunta è superato e, anziché fare campagna elettorale per celebrare cinque anni di fallimenti amministrativi, si prendano da subito seri provvedimenti, per ripristinare il decoro e la tranquillità della nostra comunità.

Sarebbe pertanto opportuno - sottolineano Diego Crocetti (Forza Italia) e Tiziana Bianconi (Lega) - impegnarsi ad esempio per implementare nei punti strategici del nostro comune le due telecamere attualmente esistenti di video sorveglianza, non perché siamo fanatici del Grande fratello, come scioccamente da sinistra ci accusano, ma perché sono da sempre una forma di deterrenza e prevenzione.

Pertanto è giusto richiedere con forza a rete ferrovia italiana sin da subito di ripristinare le telecamere all'interno della nostra stazione e ed installarle anche nel sottopasso e nei parcheggi antistanti, perché non sarà certamente sfuggito al signor sindaco, da sempre così attento al "suo territorio comunale", che quando la stazione aveva telecamere era più sicura e decorosa. Si faccia richiesta per avere con la prefettura un vertice sull'ordine e la sicurezza al fine di ripristinare con forza la legalità venuta ultimamente meno sul nostro territorio.

Si faccia inoltre pressione sul circondario dell'Empolese Valdelsa affinché vengano aumentate le forze di polizia locale, attualmente molto esigue, per un pattugliamento e un supporto alle forze dell'ordine nel controllo del territorio. Giugno si avvicina e siamo pronti per governare bene anche a Capraia e Limite.

Fonte: Ufficio Stampa