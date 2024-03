Spara al contatore del ristorante da cui è stato cacciato, arrestato a Massarosa

Ha sparato contro il quadro elettrico di un ristorante di Massarosa dopo una lite con i proprietari che lo avrebbero allontanato perché molesto. Un 54enne di Viareggio è finito per essere arrestato dai carabinieri del Radiomobile. Questi hanno ritrovato la borra in plastica del proiettile ancora conficcata nel contatore ormai danneggiato. Con le testimonianze dei presenti e con i sopralluoghi assieme ai colleghi della locale stazione, l'uomo è stato ritrovato poi nel suo appartamento. In casa c'era una pistola costruita artigianalmente con 2 cartucce calibro 36. L'uomo è finito in amnette per detenzione di arma clandestina, minaccia e danneggiamento.