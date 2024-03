Taglio boschivo non autorizzato, due persone denunciate a Castagneto Carducci

I Carabinieri Forestali controllano le attività boschive per proteggere il territorio. Nel comune di Castagneto Carducci, un'impresa boschiva è stata sanzionata per un taglio non conforme alla normativa, con uno sconfinamento di circa 3.200 metri quadrati e l'abbattimento di 14 piante in eccesso rispetto all'autorizzazione. Le sanzioni ammontano a oltre 1.500 euro. I controlli continueranno per preservare l'ambiente e il paesaggio, in collaborazione con l'Arma territoriale.