Vivi Poggibonsi, il candidato Lucii: "Al secondo turno esclusa ogni forma di apparentamento con altre liste"

“È passato un mese dall’evento del 21 Febbraio dove ho presentato la mia candidatura a Sindaco di Poggibonsi. In questo mese il progetto lista civica “Vivi Poggibonsi” è molto cresciuto. Intorno alla mia figura e alla nostra iniziativa, nata dal basso, c’è stato un crescente interesse e un evidente consenso nel merito sia sulla mia persona che sull’innovativo percorso partecipativo”.

Claudio Lucii, candidato sindaco della lista civica Vivi Poggibonsi, fa un primo bilancio del percorso che ha intrapreso in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi e ci tiene a ribadire alcuni concetti fondanti della sua scelta. “Noi siamo una lista civica – prosegue -, promossa da cittadini che in modo libero e consapevole stanno costruendo un progetto di programma per Poggibonsi e un gruppo di persone destinate a realizzarlo. I nostri valori fondativi sono scritti nella Costituzione e nei valori della Repubblica. Siamo un gruppo di cittadini che volontariamente e spontaneamente, autofinanziandosi, si candidano a governare la città di Poggibonsi per i prossimi 5 anni. Noi rispondiamo a noi stessi e alla nostra coscienza. In queste settimane moltissime persone ci hanno avvicinato, hanno fatto proposte, hanno discusso e stanno dando il loro fattivo contributo al programma, anche candidandosi a Consiglieri Comunali di Poggibonsi.

Vedrete nelle prossime settimane venire a Poggibonsi, ministri, parlamentari, segretari nazionali di partito (qualcuno addirittura è già venuto). Faranno il loro comizietto e poi se ne andranno. Noi rimaniamo qui a Poggibonsi, perché noi siamo voi, siamo cittadini che qui vivono e lavorano o studiano. Proviamo a vederci come una comunità pensante e accogliente, dove nessuno deve mai sentirsi solo. Uniamoci, non ci dividiamo su schemi ideologici. L’8 e 9 giugno si vota per eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale. A tutte le persone con cui parlato ho ripetuto le stesse parole: noi ci collochiamo in discontinuità con le passate amministrazioni del PD, ma siamo alternativi anche allo schieramento della Destra. Siamo alternativi ad entrambi. Siamo qui per cambiare. Noi ci candidiamo a vincere le elezioni. Saranno i cittadini di Poggibonsi a decidere la nostra collocazione. Comunque posso dire fin d’ora che qualunque sia il risultato, al secondo turno escludiamo a prescindere ogni forma di apparentamento con le altre liste, per rispetto assoluto del principio democratico del libero voto degli elettori.

Fonte: Ufficio stampa