Autopsia sul cadavere nell'ex hotel: ucciso da un'arma da taglio da almeno tre settimane

L'uomo di origini nordafricane, trovato morto in un hotel chiuso di Montecatini, sarebbe deceduto circa tre-quattro settimane prima, verosimilmente a causa di una ferita all'addome inferiore inflitta con un'arma da taglio, che non è stata ritrovata. I primi risultati dell'esame autoptico eseguito a Pistoia indicano questo scenario.

Durante l'esame, sono state anche rilevate le impronte digitali per identificarlo, poiché non aveva documenti. Il corpo è stato scoperto da operai incaricati di sigillare l'hotel per conto dell'Istituto vendite giudiziarie. L'uomo, apparentemente trentenne, è stato trovato in una camera del secondo piano. L'hotel, divenuto un rifugio per senza dimora, era in cattive condizioni igienico-sanitarie. In passato, vi è stato un altro episodio di cronaca legato alla struttura, quando una donna si era lanciata da un balcone per sfuggire a un tentativo di stupro lo scorso novembre.