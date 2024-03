Confcooperative, Tommaso Carriero nuovo presidente a Firenze

In occasione dell’assemblea interprovinciale del 4 marzo scorso, Confcooperative Toscana Nord ha rinnovato i suoi vertici territoriali: il nuovo presidente territoriale di Firenze è Tommaso Carriero, del Consorzio CO.TRA.F.

“Raccolgo un’eredità importante, quella lasciata da Ritano che in questi anni ha svolto un lavoro encomiabile - commenta Carriero - spero di essere altrettanto rappresentativo delle imprese cooperative fiorentine nei prossimi anni. Durante il mio mandato metterò al centro la figura del lavoratore come socio, e dunque protagonista, delle sorti della cooperativa per cui presta la propria opera. Il tema della dignità del lavoro sarà quindi la sfida intorno alla quale si svolgerà tutto il lavoro dei prossimi anni. Tra gli impegni assunti con la mia nomina c’è quello per l’applicazione dei Ccnl negli appalti pubblici e privati e in particolare la non applicazione dei ribassi sul costo della manodopera nelle gare pubbliche, come prevede il nuovo codice degli appalti. Di fondamentale importanza, su cui ci impegneremo, è l’obbligo di una percentuale minima non derogabile per i costi sulla sicurezza che vuol dire formazione e consapevolezza del lavoratore, perché tragedie come quella del cantiere Esselunga non si ripetano più”. Il presidente Carriero aggiunge anche “la battaglia sugli appalti riservati alle cooperative sociali affinché esse siano protagoniste degli ambiti socio-economici per i quali sono nate e per le quali troppo spesso si sostituiscono al pubblico nell'erogare servizi e welfare. Infine ma non meno importante, rimettere al centro del dibattito politico il ruolo dei corpi intermedi, come strumenti imprescindibili di raccordo tra le istituzioni ed il cittadino lavoratore e di promozione di un modo di creare lavoro e ricchezza ispirato ai bisogni reali dell'uomo ed ai principi della dottrina sociale della Chiesa”.

