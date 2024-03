Cucina protagonista alla conviviale della Delegazione Valdelsa Fiorentina

Cake Show del Maestro Cioccolatiere e Pasticcere Andrea Miele, Painting Show della Maestra Sabrina Taddei, Storia aneddoti e vita degli apicoltori Andrea e Giacomo dell' Az.da Agricola Il Sentiero, questo in sunto lo svolgimento della conviviale della cultura della Delegazione Valdelsa Fiorentina che si è svolta al Ristorante Boscotondo in Gambassi Terme.

Dal nettare dei fiori fino all' elaborazione del miele da parte delle api, una organizzazione perfetta da più di duecento milioni di anni. Ape e apicoltori: un legame inscindibile di dedizione, che evidenzia quell'ideale legame tra uomo e natura.... tutto da gestire , proteggere con amore e passione. Questo quello che l'Accademia Italiana della Cucina voleva far conoscere … e ci è riuscita.