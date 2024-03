Elba, giovane viola il divieto di avvicinamento alla ex

Era sottoposto a divieto di dimora all'Elba a causa di maltrattamenti alla ex, ora è ai domiciliari. Un giovane è finito nel mirino dei carabinieri perché - già destinatario di divieto di avvicinamento alla ex partner - non ha mai smesso di fare stalking verso la donna.

"Segnalato tempestivamente, la Procura della Repubblica, concordando con le risultanze investigative dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal Gip di Livorno l’emissione di una misura cautelare proporzionalmente più grave, che è stata puntualmente irrogata. Per il giovane è quindi scattato il provvedimento maggiormente afflittivo degli arresti domiciliari da scontare presso la propria residenza" scrivono i carabinieri.