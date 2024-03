Frane e nuova scuola, il punto sugli incontri dell'amministrazione a Cerreto Guidi

Terminati gli incontri pubblici di aggiornamento su varie tematiche, promossi dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, tra febbraio e marzo.

“Abbiamo ritenuto come Amministrazione comunale che fosse opportuno riferire ai cittadini la situazione relativa a temi importanti che stiamo seguendo da tempo come la riqualificazione della ex scuola di Bassa e la nuova scuola dell’infanzia di Cerreto Guidi - dichiara il sindaco Simona Rossetti - Abbiamo affrontato a Cerreto e Stabbia anche temi delicati come la messa in sicurezza del territorio e i progetti per la riduzione del rischio idraulico. Sono stati incontri partecipati dove oltre ad aggiornare i cittadini che ringraziamo per la presenza, abbiamo raccolto indicazioni e suggerimenti ritenendo come abbiamo fatto sin dall’inizio del mandato, che stare tra la gente, ascoltando il territorio fosse e rimanga una priorità”.

Riepilogando, il sindaco ha illustrato a Bassa l’andamento dei lavori di riqualificazione della ex Scuola materna che consentiranno di ridare vita ad uno spazio centrale della frazione. Sono in corso i lavori del primo lotto, in seguito partiranno quelli del secondo per giungere tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, alla conclusione dei lavori per una spesa di circa 800mila euro.

A Cerreto Guidi, il sindaco ha invece riferito degli interventi necessari per contenere i dissesti di via Ripa e di via Ildebrandino. Per il primo l’importo dei lavori è oltre 600mila euro che saranno impiegati per contrastare il dissesto franoso con un sistema di paratie di pali. Per il secondo è stato riconosciuto un finanziamento di 580 mila euro per la bonifica e il consolidamento del dissesto franoso. Tutto questo per non tacere dei 300mila euro previsti per arginare le criticità di via di Strognano, via Torribina e via di Corliano

A Stabbia, l’oggetto dell’incontro, ha riguardato le proposte e i progetti per la riduzione del rischio idraulico, realizzabili solo con il concorso di enti sovracomunali. In attesa che arrivino le casse d’espansione servono infatti interventi sugli argini degli affluenti, oltre ad occuparsi del rifacimento dei ponti.

Durante l’iniziativa svolta in Biblioteca, si è invece parlato della nuova scuola dell’infanzia di Cerreto Guidi, essendo l’edilizia scolastica al centro del fare amministrativo. La scuola dell’infanzia permetterà di completare il polo all’avanguardia esistente in via Ildebrandino dove è già stata costruita la primaria. La nuova scuola concepita per 90 bambini, è in attesa della decretazione di assegnazione dei finanziamenti della Regione. Complessivamente costerà 3 milioni e 160 mila euro e l’obiettivo è partire quanto prima con le procedure di gara.

Legato alla scuola anche un altro incontro del ciclo, dove il sindaco con gli operatori delle cooperative Eskimo e la Giostra, ha riferito dei servizi e dei progetti educativi del Comune, attività prioritarie diventate un autentico punto di eccellenza a fronte di tariffe tra le più competitive in circolazione.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa