Buongiorno oggi ringrazio due splendide donne Anna, la mamma, e Laura che mi hanno dato questa ricetta golosa e di tradizione: le frittelle di riso di San Giuseppe.

Ieri pomeriggio mi trovavo a casa loro e ho assaggiato personalmente queste frittelle e devo dire che sono buonissime perché una tira l'altra, infatti mi hanno dovuto togliere il vassoio a portata di mano altrimenti facevo una scorpacciata! 🙂, che golosa che sono.

Anna non ha utilizzato l'uvetta nell'impasto, invece nella ricetta originale è presente.

Grazie anche per la foto delle loro buone frittelle.

Le frittelle di riso sono realizzate soprattutto per la festa del papà o del babbo come diciamo in Toscana che si svolge il 19 di marzo, ci sono varie modi per realizzarle basta cambiare o aggiungere un ingrediente, si possono realizzare anche con la crema.

Frittelle di riso di San Giuseppe

Ingredienti per 8 persone

200 gr di riso (originario)

½ litro di latte

3 cucchiai di zucchero

30 gr di burro

2 cucchiai di farina

2 uova

50 gr di uvetta

Scorza di un limone

1 bicchiere di liquore (rum, Brandy)

½ bustina di lievito per dolci

Sale

Olio per friggere

Zucchero a velo per spolverare le frittelle

Preparazione

Fate bollire il latte con 2 bicchieri d’acqua, 2cucchiai di zucchero, il burro e un pizzico di sale. Buttate il riso e fatelo cuocere moltissimo, finché il liquido sarà assorbito. Togliete dal fuoco e fate freddare il tutto. Unite quindi la farina, i rossi d’uovo, un cucchiaio di scorza di limone grattugiato, il liquore (va bene anche mezzo bicchiere di vinsanto) il lievito e l’uvetta ammollata. Fate riposare per un’ora poi, al momento di friggere, incorporate le chiare montate a neve. Friggete il composto, a cucchiaiate, in una padella con abbondante olio bollente. Quando le frittelle saranno ben colorite, mettetele ad asciugare su un foglio di carta da cucina e cospargetele con molto zucchero.

Anna e Laura

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.