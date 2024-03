Fulvia Penni è il candidato sindaco a Borgo San Lorenzo con la lista civica 'Borgorosso'

L’imprenditrice borghigiana Fulvia Penni sarà candidato sindaco per

, con la lista civica “BorgoRosso”. Esprime il desiderio di contribuire attivamente alla realtà amministrativa del paese per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Si definisce una “progressista nostalgica”, desiderosa di ridare al paese le sue dimensioni sociali e di servizio, puntando su un rinnovamento vero e rispettoso delle sue radici.

Di seguito una sua breve dichiarazione:

"Come Fulvia Penni, desidero portare avanti la mia prospettiva per Borgo San Lorenzo con sincerità e determinazione. Sebbene sia una donna, non vorrei essere etichettata come “Quota rosa” della politica, bensì ascoltata per le mie idee e competenze. Il mio obiettivo non è quello di ottenere “il Comune”, inteso come posizione di potere, ma ripristinare il concetto di “Bene comune”, dando priorità al valore della comunità; I recinti politici non trovano spazio nella mia visione, chiunque desideri confrontarsi con me potrà farlo direttamente, senza censure o intermediari, sapendo che il mio impegno è rivolto alla costruzione di un futuro migliore per Borgo San Lorenzo. Ogni cittadina e ogni cittadino potra’ contribuire al programma, in un “nuovo disegno di amministrazione” che superi il grigio di questi ultimi anni, lasciando il posto a colori vivi che riaccendano l’entusiasmo. Partiamo da BorgoRosso."

Fonte: Ufficio Stampa Borgo Rosso