I consiglieri di opposizione denunciano: "Caotica gestione dei lavori consiliari"

"Si avvicina la fine del mandato e, forse, anche la caotica gestione dei lavori consiliari targata Romina Renzi. Non si contano più oramai i momenti di confusione totale, all’interno del consesso, causati da una gestione a dir poco faziosa e poco consona. Sono anni in cui le sedute vengono più volte sospese senza reali motivi, anni in cui i consiglieri vengono interrotti dai commenti del Presidente del Consiglio Romina Renzi con l’infausta conclusione della soppressione della parola da parte del Presidente stesso. Tutto senza una concreta motivazione a riguardo. E’un argomento imbarazzante ma notiamo una certa faziosita da parte del Presidente del Consiglio Comunale nel condurre i lavori. Forse perché il Presidente fa parte del direttivo PD di Certaldo? Forse perché non riesce a scindere i due ruoli? Invitiamo alla riflessione e alla cautela nella conduzione dei lavori consiliari futuri. Quanto avvenuto nel Consiglio comunale di ieri (20 marzo 2024) è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità organizzativa e di gestione dell’Assemblea consiliare. Si contano tre sospensioni della seduta per caos generato in Aula, dovuto prevalentemente alla sua conduzione poco equilibrata, poco imparziale e faziosa, oltre al rinvio di Atti consiliari di stringente attualità, che avrebbero meritato una discussione perentoria. Anche lo streaming video della seduta non è stato completo. Per sopperire a queste carenze ci appelleremo al Regolamento per richiedere la convocazione di una seduta consiliare straordinaria, ma l’incapacità di gestione rimarrà, purtroppo. Sono anni che sollecitiamo un’attività consiliare piu smart e più frequente. Anche le ultime modifiche regolamentari andavano verso questa direzione, peccatto non siano state recepite fino in fondo dal Presidente. Vogliamo augurarci che, indipendentemente dal colore politico della prossima Amministrazione, il luogo più importante per la democrazia certaldese, il nostro Consiglio Comunale, trovi una gestione più efficace e puntuale. Nonostante manchi poco alla fine del mandato speriamo di assistere a una seduta gestita in maniera imparziale e corretta, senza numerose interruzioni e con la trattazione di tutti i punti".

I Consiglieri comunali:

Damiano Baldini

Eliseo Palazzo

Giuseppe Lombardo