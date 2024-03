Liberazione con Guccini, Scanzi, Hendel e padre Bernanrdo Gianni

Saranno proprio le strofe di Quel giorno d’Aprile, stupenda lirica di Francesco Guccini, a ricordare la Festa della Liberazione in un luogo dove si uniranno la dimensione spirituale, umana, culturale e materiale per un messaggio di pace e libertà dell’uomo.

La Cooperativa Paterna, l’Associazione Altre Direzioni, con il sostegno del Comune di Loro Ciuffenna e l’Associazione amici di Gropina, hanno invitato per l’occasione il maestro cantautore Francesco Guccini a raccontare, con altri amici, quel giorno speciale della nostra repubblica liberata dal fascismo.

Ad accoglierli, grazie alla disponibilità del Vescovo Andrea Migliavacca e del parroco don Piero Mastroviti, uno dei luoghi più evocativi del cuore del Valdarno Superiore, l’antica Pieve romanica di San Piero a Gropina.

L’appuntamento sarà giovedì 25 aprile alle ore 16,30 (ingresso gratuito).

Enzo Brogi (Altre direzioni) e Marco Noferi (Cooperativa Paterna) apriranno l’incontro che prevede interventi dell’abate di San Miniato al Monte, Padre Bernardo e dell’artista Paolo Hendel, mentre sarà il giornalista ed esperto musicale Andrea Scanzi ad intervistare Francesco Guccini. In programma anche un contributo musicale di Orio Odori e Giampiero Bigazzi.

Il Comune di Loro Ciuffenna, che ha patrocinato l’evento, agevolerà l’arrivo alla Pieve, interdetta per quel giorno alle auto, con un servizio navetta gratuito, in partenza da Piazza Pertini a Loro Ciuffenna dalle ore 15.

Il Sindaco Moreno Botti e l'assessore alla Cultura Nicoletta Cellai hanno subito espresso la loro soddisfazione: “È un onore poter ospitare sul nostro territorio un evento culturale che unisce le bellezze paesaggistiche del nostro comune al desiderio di preservare la memoria storica, il fascino e il prestigio della Pieve di Gropina”.

“Francesco Guccini ha sempre apprezzato la maestosità della Pieve – ha aggiunto Noferi - che con la semplicità della sua pietra serena, suggerisce la necessità contemporanea di nuove visioni e convergenze di pensiero tra il sacro e la storia, la fede e la laicità”.

Quello in programma, dunque, un evento di grande evidenza culturale e di fede.

“Sarà un privilegio per chi potrà ascoltare nella magicità della Pieve le riflessioni di Francesco Guccini e dell'abate Bernardo” ha concluso Enzo Brogi “Sollecitati da Paolo Hendel e Andrea Scanzi, portatori di voci e pensieri del presente, potremo godere del mistico millenario che si intreccia con il contemporaneo oltre che di un messaggio in cui la cultura si fa ponte tra i mondi e tra le pagine del nostro tempo, invocando aneliti di pace".