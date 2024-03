Menzione speciale all’Istituto Comprensivo Vinci concorso “Vorrei una legge che …”

La Commissione di valutazione del concorso “Vorrei una legge che...” promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha premiato l'Istituto Comprensivo di Vinci con una menzione speciale per il progetto presentato. La Commissione ha particolarmente apprezzato il lavoro svolto, complimentandosi per l'entusiasmo e la dedizione con cui le alunne e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria G. Galilei e S. Aleramo, attentamente guidati dalle rispettive docenti, hanno seguito questo percorso formativo volto a far cogliere ai giovani l'importanza dei valori costituzionali, delle leggi, delle funzioni del Parlamento e del confronto democratico.

In accordo con il Senato della Repubblica, la cerimonia di premiazione è stata stabilita per il prossimo sabato 23 marzo dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro polivalente “La Vela di Margherita Hack” - via Magolo - località Avane di Empoli. All’evento parteciperà una delegazione del Senato della Repubblica. Si tratterà di una preziosa occasione di incontro e confronto sui temi messi in evidenza dagli studenti attraverso il loro lavoro che sarà oggetto di presentazione