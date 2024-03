Un altro dramma sul lavoro in Toscana: muore 52enne a Lucca

Una nuova tragedia sul lavoro è avvenuta in Toscana. Un uomo di cinquantadue anni è morto in via dei Dorini a Sant'Alessio, periferia di Lucca. Il fatto è avvenuto verso le 8 di oggi, giovedì 21 marzo.

L'uomo sarebbe caduto in uno scavo in un cantiere stradale dove sono in corso lavori per una fognatura. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sono in corso le indagini. Sembra che possa esser rimasto sepolto da un cedimento.

L'ambulanza e l'automedica sono intervenute ma non c'è stato niente da fare, era stato allertato l'elisoccorso poi rientrato alla base. Sul posto anche le forze dell'ordine e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.