Personale scolastico in formazione per la corretta assistenza agli studenti

Non raramente in ambito scolastico sono presenti studenti che durante l’orario di frequenza necessitano di somministrazione di farmaci e/o assistenza per bisogni sanitari indifferibili e urgenti, da parte del personale in servizio. Tale tipologia di assistenza, pur non configurandosi come attività che richiede il possesso di particolari cognizioni di tipo sanitario nè una particolare discrezionalità tecnica, necessita tuttavia di essere supportata da un’adeguata formazione riguardo le singole patologie. È per questo che nella zona pratese, ormai da alcuni anni, il Coordinamento Sanitario dei Servizi di Zona insieme al Dipartimento Infermieristico, Sociale e a quello delle Professioni Tecnico Sanitarie, organizzano corsi di formazione al personale scolastico sulle patologie oggetto di maggior interesse in questo ambito: Diabete giovanile, Epilessia, Asma Bronchiale e shock anafilattico. Le scuole che hanno risposto all’invito nell’anno in corso sono state 23 sulle 39 contattate, di cui 12 Istituti Comprensivi del Comune di Prato, 4 Istituti Comprensivi degli altri Comuni della Provincia, 5 Scuole Secondarie di Secondo Grado e 2 Istituti Superiori al di fuori della Provincia, per un totale di 195 partecipanti, di cui 104 nell’edizione di Febbraio e 91 in quella pomeridiana di Marzo. La formazione si è tenuta presso il Vecchio Ospedale Misericordia e Dolce di Prato in n. 2 distinte edizioni, una nel mese di Febbraio e l’altra a Marzo, nelle quali il personale scolastico afferito ha manifestato un vivo interesse per gli argomenti trattati.

La docenza del corso è stata affidata al dottor Pier Luigi Vasarri, Direttore della Pediatria dell’Ospedale Santo Stefano di Prato; al dottor Alessandro Farsi, Direttore Allergologia e Immunologia e alla dottoressa Maria Calabrese Direttore della Diabetologia, che con perizia e massima chiarezza possibile hanno illustrato la materia di appartenenza. Un particolare e sentito ringraziamento va ai docenti e agli organizzatori di queste preziose giornate di formazione.

