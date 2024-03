Rottami di auto, denunciato a Pescia per prolungato stoccaggio

Si è conclusa la campagna di controllo condotta dai carabinieri forestali di Pistoia e Prato sull’attività di gestione dei veicoli fuori uso che, ai sensi della normativa ambientale vigente, sono considerati a tutti gli effetti rifiuti.

Tra gli accertamenti effettuati, in un caso verificato da parte del nucleo di Pescia, è stato rilevato il mancato rispetto delle norme contenute nel Testo Unico dell'Ambiente e in particolare di quelle relative al deposito dei rifiuti, presso il luogo di produzione.

Il soggetto è stato pertanto denunciato per deposito incontrollato di veicoli fuori uso, poiché gli stessi risultavano stoccati da più di un anno, tempo massimo consentito dalla legge in attesa della raccolta per il successivo smaltimento. Inoltre, non aveva suddiviso i rifiuti derivanti dal trattamento dei veicoli in categorie omogenee, disattendendo anche in questo caso ad una previsione di legge, posta a tutela dell’ambiente, sul rispetto delle quali i Carabinieri Forestale continueranno a vigilare.