Tari e variazioni di bilancio nel prossimo Consiglio comunale di Montaione

Martedì 26 marzo alle 21:30, in sessione Straordinaria in Prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti" è stato convocato il Consiglio comunale di Montaione per la trattazione del seguente ordine del giorno.

1 COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DELLA TARI ANNO 2024.

3 COSTITUZIONE DI UNA HOLDING DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MONTAIONE NELLE SOCIETA' ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. E AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE-VALDELSA S.C.P.A.

4 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. APPROVAZIONE VARIAZIONI.

Fonte: Comune di Montaione