ASEV allo "Europe, let's cooperate!" di Anversa coordina progetto Hyperion

Il 10° forum "Europe, let's cooperate!", dedicato alla cooperazione interregionale e organizzato ogni anno dal programma Interreg Europe, attraverso cui ASEV porta avanti varie iniziative in collaborazione con la Regione Toscana, si è svolto ad Anversa, Belgio il 20-21 marzo 2024.

L'evento, suddiviso in due giornate colme di attività stimolanti, rappresenta un momento di grande scambio internazionale dove tutti i partecipanti riescono a trarre ispirazione gli uni dagli altri. L'incontro offre l'opportunità di fare rete, condividere idee per nuovi progetti, costruire partenariati, scoprire le opportunità offerte dalla comunità Interreg Europe attraverso lo strumento di Policy Learning Platform (PLP) e ispirarsi alle idee e buone pratiche disponibili in tutta Europa.

Sotto lo stesso tetto si sono riuniti rappresentanti di politiche nazionali, regionali e locali, altri stakeholder delle regioni dell'UE, rappresentanti della Commissione europea e di altre istituzioni e reti europee. Hanno preso parte a queste giornate più di 600 soggetti.

In precedenza, il 19 Marzo, si è svolto nella medesima struttura il Lead Partner Seminar del Programma cui ASEV è stata invitata a partecipare come coordinatore di un nuovo progetto presentato sulla call 2023 e da poco selezionato per il finanziamento.

Il nuovo progetto Interreg Europe che ASEV coordina si chiama HYPERION - Hydrogen uptake in European Regions – ed ha l'obiettivo di supportare le autorità regionali nel processo di costruzione di ecosistemi regionali per una transizione industriale sostenibile basata sulla filiera dell'idrogeno.

Il progetto nasce dell'esigenza e dalla volontà dell'Unione Europea di promuovere e sostenere la transizione verde per una economia più equa, resiliente e sostenibile. In particolare, con il New Green Deal sono state lanciate iniziative di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, con l’adozione di misure specifiche che consentano un cammino comune sulla strada della transizione verde e ponendosi quale obiettivo finale l’azzeramento entro il 2050 delle emissioni di gas serra all’interno dei propri confini.

L'idrogeno in tal senso rappresenta una soluzione strategica per decarbonizzare i processi industriali: può essere usato come materia prima, combustibile, vettore o accumulatore di energia e quando viene utilizzato non emette CO2.

Nella sostanza le attività su cui si articolerà HYPERION saranno indirizzate a promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’idrogeno, sviluppando percorsi e processi per l’aggiornamento e modernizzazione delle politiche necessarie a sostenere la realizzazione di ecosistemi regionali basati sulla filiera dell’idrogeno attraverso l’identificazione e sviluppo di soluzioni innovative, misure e azioni di coordinamento fra gli organi regionali e territoriali sul tema, condividendo cosa è stato fatto o può essere fatto a livello di politica regionale per affrontare le nuove esigenze.

Il progetto ha una durata totale di 4 anni e vedrà coinvolti al proprio interno i principali attori chiave regionali sulle tematiche relative all'idrogeno. Il partenariato di HYPERION si compone di 11 soggetti in rappresentanza di 8 regioni EU: oltre ad ASEV e Regione Toscana, l’Agenzia di sviluppo regionale del Sud-Est Romania, la Camera di commercio regionale della Pomerania in Polonia, la Provincia delle Fiandre Orientali e Hydrogen Europe Research in Belgio, la Direzione generale dell'industria di Castilla y Leon in Spagna, il Consiglio regionale dell'Ostrobotnia in Finlandia, il Consiglio della Contea di Rogaland in Norvegia, il Comune di Ringkøbing-Skjern in Danimarca.

Fonte: ASEV - Ufficio stampa